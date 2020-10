Barça : Le PSG en tête, Griezmann prêt à se sacrifier pour Depay

Dans : Liga.

Marqué par sa sortie avant la mi-temps contre le Celta Vigo jeudi, Antoine Griezmann envisagerait un départ du FC Barcelone. A condition de rebondir au Paris Saint-Germain.

Un nouvel entraîneur est arrivé, une autre saison a commencé, mais rien n’a changé pour Antoine Griezmann. L’attaquant du FC Barcelone, que l’on sait plus à l’aise en position de meneur de jeu, reste utilisé sur un côté et continue d’enchaîner les performances décevantes alors que son équipe va beaucoup mieux. Dernier exemple jeudi lorsque les Blaugrana se sont imposés sur le terrain du Celta Vigo (3-0) avec la manière, mais sans le Français en deuxième période. Et pour cause, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid, après l’expulsion de son compatriote Clément Lenglet, avait été sorti juste avant la pause.

Peut-être l’épisode de trop pour Griezmann qui, selon les informations de Don Balon, se serait entretenu avec Ronald Koeman. En effet, l’international tricolore aurait confié à son coach qu’il était prêt à partir pour faciliter l’arrivée du Lyonnais Memphis Depay. Mais seulement si le Barça parvient à le transférer au Paris Saint-Germain ! Le technicien néerlandais aurait donc transmis le message à la direction, apparemment disposée à l’envoyer chez le champion de France à condition de récupérer 80 millions d’euros. Autant dire que le directeur sportif parisien Leonardo n’a pas ce montant à disposition. En tout cas, Griezmann semble ouvrir la porte à un départ pour la première fois depuis sa signature l’été dernier.