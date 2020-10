Barça : Le fiasco Griezmann fait bien marrer à Madrid

Dans : Liga.

Resté sur le banc des remplaçants contre Ferencvaros (5-1) mardi en Ligue des Champions, Antoine Griezmann ne parvient toujours pas à briller au FC Barcelone. Une situation qui amuse l’ancien Merengue Guti.

Ça ne s’arrange pas pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Auteur d’une nouvelle performance décevante contre Getafe (défaite 1-0) samedi en Liga, l’attaquant français a disparu du onze de départ lors du match de Ligue des Champions face à Ferencvaros trois jours plus tard. Pire, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid n’est même pas entré en jeu malgré les cinq changements à la disposition du coach Ronald Koeman. Espérons pour lui que l’entraîneur blaugrana le préserve en vue du Clasico samedi. Ce n’est visiblement pas l’avis de Guti, l’ex-milieu du Real Madrid qui n’a pas hésité à tacler l’international tricolore en évoquant le meilleur recrutement possible pour les deux cadors.

« Qu’ils restent avec Griezmann… »

« Pour le Real Madrid, je recruterais Neymar et Mbappé. Et pour le Barça, je ne recruterais personne, qu'ils restent avec Griezmann, s’est moqué l’Espagnol dans des propos relayés par Sport. Les principaux acteurs du Clasico? Il y a de grands joueurs, mais je vais opter pour les jeunes. Ce sera sûrement Ansu Fati pour le Barça, et Vinicius au Real. Ce sont des joueurs de grand talent qui vont beaucoup apporter à la Liga. » La plaisanterie n’amusera probablement pas Griezmann, définitivement dans l’ombre du jeune prodige de 17 ans.