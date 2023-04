Barça : Le contrat est prêt, Messi n'a plus qu'à signer

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi sera en fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison. Et une prolongation ne semble plus à l'ordre du jour.

Le PSG compte bien terminer cette saison de la meilleure des manières possibles malgré les turbulences. L'objectif est de remporter le 11e titre de l'histoire du club en Ligue 1 avant de se pencher entièrement sur le mercato estival. Et les chantiers ne manqueront pas, entre les arrivées, les fins de contrats, les départs et les retours de prêts. Leo Messi fait partie des joueurs concernés par un éventuel départ. Le septuple Ballon d'Or est en fin de contrat et ne semble plus se projeter dans la capitale. Idem pour le PSG, qui aimerait tourner la page. Cela tombe bien, Leo Messi ne manque pas de prétendants pour la suite de sa carrière, entre le Barça, l'Arabie saoudite et la MLS.

Messi, le Barça a tout prévu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Selon les informations de la presse espagnole, Leo Messi aimerait beaucoup revenir à Barcelone. Il faut dire que depuis son départ de Catalogne, la Pulga traine son spleen et n'a jamais retrouvé le niveau qui était le sien. Malgré ses difficultés économiques, le Barça veut apparemment tenter sa chance très sérieusement pour faire revenir Leo Messi. D'après Fernando Polo, le FC Barcelone veut offrir un contrat jusqu'en 2025 à Leo Messi. Les Catalans pensent que sa signature pourra à elle-seule contribuer à 33% du revenu total de la saison prochaine, faisant gagner un total de 250 à 300 millions d'euros pour le club espagnol. Aussi, pour faire revenir Lionel Messi, le FC Barcelone envisage d'activer un énième levier économique, avec la vente de 24% ou 49% de Barça Studios. Pour Fabrizio Romano, il y a maintenant une forte chance que Leo Messi fasse son retour au Barça, alors que Xavi ferait le forcing pour lui demander de revenir. Un départ de Messi du PSG est donc presque acté, mais le Barça va encore devoir rassurer sur ses capacités financières, notamment la Ligue de Football Espagnol. Ces derniers mois, les Catalans ont eu du mal à enregistrer leurs recrues. Pareil scénario avec Leo Messi ne serait pas la meilleure image renvoyée par le club.