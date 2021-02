Barça : Koeman n'a pas peur d'être viré

Dans : Liga.

A la veille du très attendu déplacement du FC Barcelone à Séville, Ronald Koeman était en conférence de presse. Saignant du nez, le coach du Barça a stoppé son rendez-vous non sans avoir évoqué son avenir.

Entraîner un club aussi colossal que le Barça n’est pas chose facile, et cela engendre forcément énormément de stress. On ne sait pas si c’est cela qui a provoqué l’interruption rapide de la conférence de presse de Ronald Koeman, ce vendredi, mais le chef de presse du FC Barcelone a décidé que le coach néerlandais devait arrêter de répondre aux médias en s’apercevant que Koeman saignait abondamment du nez. Mais juste avant ce souci, le technicien du club catalan avait été interrogé directement sur sa situation personnelle au sein du Barça. Et notamment sur ses craintes de ne pas aller plus loin que cette saison 2020-2021 si les résultats n’étaient pas à la hauteur des attentes du futur président, lequel sera élu dans un peu plus d’une semaine.

Koeman sait ce qui l'attend au FC Barcelone

Fort de son expérience, Ronald Koeman n’a pas tourné autour du pot sur son avenir personnel. « Je sais qu'en tant qu'entraîneur du Barça, il y a toujours beaucoup de pression. Si vous ne gagnez pas ou pire si vous perdez le coupable, c'est l'entraîneur. J'accepte et j’assume cela. J'ai une expérience de coach qui dure depuis de nombreuses années et j'essaye toujours de faire de mon mieux. Je n’envisage jamais la défaite, je pense toujours à gagner. Je ne sais pas ce qui peut arriver à l’avenir, mais je suis optimiste », a expliqué l’entraîneur néerlandais du FC Barcelone, qui sait très bien qu’en cause de saison blanche il risque tout de même d’avoir très chaud. Avec la perspective du match à Séville, et plus tard du déplacement à Paris contre le PSG, Ronald Koeman sait qu'il n'a déjà plus le droit à l'erreur.