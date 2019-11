Barça : Il lâche un scoop sur le futur coach, ça ne sera pas Koeman

Dans : Liga.

Très critiqué depuis plusieurs mois, Ernesto Valverde n’est pas certain de terminer la saison au FC Barcelone. Le nom de son successeur serait même déjà connu.

En Espagne, on peut être en crise tout en leader de son championnat et de son groupe en Ligue des Champions. Demandez donc au FC Barcelone, qui n’a pas de quoi paniquer vu sa situation sportive. Mais qui récolte de nombreuses critiques sur son jeu devenu inefficace. Et comme souvent dans ce cas, c’est l’entraîneur qui risque de payer l’addition. En effet, Ernesto Valverde est annoncé sur la sellette et les rumeurs se multiplient sur son possible successeur.

On parle beaucoup de Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas dont le contrat contient une clause lui permettant d’atterrir au Barça après l’Euro 2020. Mais pas sûr que le club catalan soit prêt à l’attendre. Car selon le technicien Claudio Borghi, l’actuel coach de River Plate Marcelo Gallardo s’apprête à débarquer du côté du Camp Nou. « Gallardo sera l'entraîneur du Barça en décembre. A l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde », a-t-il confié selon As, après s’être entretenu avec une « source directe ». Mais rapidement, sa version a été démentie par le Barça et par River Plate.

River Plate dément

« Marcelo se réjouit de l'intérêt d'un grand club comme le Barça. Mais il n'y a rien concernant un possible départ, a assuré le directeur sportif du club argentin Enzo Francescoli pour TyC Sports. Je sais ce que vous lisez, et je suis fier compte tenu de l'importance du club intéressé, mais il n'y a rien de certain. Tous les ans, Marcelo fait le point sur son avenir en décembre et ensuite il décide de continuer. C'est sa décision et celle de son staff. Il faut laisser les choses se faire. Nous devons nous préparer à sa décision. » Tout le monde attend donc le choix de l’ancien milieu passé par l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain.