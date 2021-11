Barça : Hécatombe et remontada, Xavi a du travail

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Le FC Barcelone en plein cauchemar ! Accroché sur le terrain du Celta Vigo (3-3) ce samedi en Liga, le Barça avait pourtant montré un beau visage et pris une avance confortable grâce à Fati (5e), Busquets (18e) et Depay (34e) en première période. Mais les Blaugrana, fragiles mentalement et physiquement, perdaient progressivement leur avantage et des joueurs sur blessure. Pendant que Fati, Garcia et Nico rejoignaient l'infirmerie, le Barça encaissait les buts de Iago Aspas (52e, 90e+5) et Nolito (74e). Un match nul qui risque de laisser des traces alors que le nouvel entraîneur Xavi s'apprête à prendre les commandes.