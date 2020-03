Barça : Griezmann se prend un gros tacle, il doit se bouger

Dans : Liga.

Très attendue à Barcelone pour redynamiser l’attaque, la signature d’Antoine Griezmann n’a clairement pas permis au club catalan de changer de visage.

L’attaquant français a toutes les peines du monde à s’adapter, et malgré quelques éclairs, il ne fait pas partie des joueurs décisifs dans les grands matchs. Lionel Messi est toujours le maitre à bord, et le champion du monde 2018 apparait clairement en retrait, dans un poste qui reste à définir. En plus de cela, l’ancien de l’Atlético Madrid n’apporte pas la fraicheur dont l’attaque barcelonaise aurait besoin. Au final, cela fait une grosse déception pour Rivaldo, la légende du FC Barcelone au regard toujours très acide sur son ancienne équipe.

« Je m’attendais à un plus grand impact de la part d’un champion du monde qui a déjà montré qu’il s’était bien adapté au football espagnol. Coutinho était parti pour lui laisser de la place, Suarez est blessé, Dembélé aussi. Mais sa première saison est comme celle de Coutinho à son arrivée. Nous devons attendre qu’il s’adapte mieux au jeu barcelonais, son style et son système tactique. Il a les qualités pour pour être performant à un très haut. niveau. Mais il va devoir s’engager un peu plus s’il veut jouer son meilleur football et être un joueur décisif dans l’esprit de l’entraineur », a confié à Betfair l’ancien numéro 10 brésilien du FC Barcelone. Un tacle glissé à l’heure où Griezmann ne mérite pour le moment pas les 120 ME dépensés par le Barça pour le faire venir selon Rivaldo.