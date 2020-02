Barça : Griezmann sait pourquoi Messi l’a encore boycotté à Naples

Dans : Liga.

Lors du match nul obtenu à Naples (1-1) en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, Lionel Messi et Antoine Griezmann n’ont échangé que très peu de ballons. Ce qui n’a pas surpris le Français.

Au-delà du résultat positif à l’extérieur, le FC Barcelone a déçu dans le jeu mardi à Naples. Certes, les Italiens se sont regroupés devant leur surface pendant toute la rencontre. Mais les Blaugrana n’ont jamais accéléré le rythme. Il faut dire que les deux attaquants alignés avaient peu de chances de combiner. En effet, Antoine Griezmann a surtout évolué côté gauche, tandis que Lionel Messi était attiré par le couloir droit.

Pour le Français, c’est la simple explication de leur manque d’échanges pendant le match. « C’était compliqué pour se trouver ce soir, il était plus à droite et moi plus à gauche, a résumé l’ancien joueur de l’Atlético Madrid sur RMC Sport. Après, quand je joue dans l’axe, on essaie de faire des une-deux, j’essaie de faire des appels en profondeur parce que c’est mon job maintenant au Barça. On essaie de travailler ça et moi j'essaie de m'adapter à l'équipe. »

Le nouveau job de Griezmann

« En venant ici, j'étais sûr que j'aurais besoin de temps parce que ce n'est plus à moi de créer le jeu. Je dois trouver les espaces, faire des appels en profondeur et créer les espaces pour les autres. C'est un jeu différent, mais il me tient à coeur de faire mon travail, d'aider les coéquipiers, que ce soit devant ou en défense. On profite du temps à Barcelone », a conclu le buteur catalan du soir sur une note positive.