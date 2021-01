Barça : Griezmann et les pieds carrés, Koeman craque

Dans : Liga.

A l’image du match nul concédé face à Eibar (1-1) mardi, le FC Barcelone se montre inefficace dans la surface adverse. Ce manque de précision commence sérieusement à agacer l’entraîneur Ronald Koeman, remonté contre Antoine Griezmann et ses coéquipiers.

Malgré les cadeaux régulièrement offerts par sa défense, le FC Barcelone devrait être en mesure de remporter beaucoup plus de matchs cette saison. Les Blaugrana, qui produisent un jeu assez décevant dans l’ensemble, parviennent tout de même à se créer de nombreuses occasions grâce à leurs individualités. Mais se montrent particulièrement maladroits face au but adverse à l’image d’Antoine Griezmann, capable de rater l’immanquable, et qui n’a inscrit que 3 buts en 14 matchs de Liga cette saison. Un total largement insuffisant pour un attaquant de son calibre. C’est aussi l’avis de l’entraîneur Ronald Koeman, lequel a tout de même refusé d’enfoncer l’international tricolore en conférence de presse.

« Le manque d'efficacité ne concerne pas seulement Antoine, il y a beaucoup d'autres joueurs au sein de notre attaque qui doivent avoir plus d'efficacité, il y en a aussi au milieu de terrain et sur coups de pied arrêtés, a inclus le coach du Barça devant les médias. On doit s'améliorer dans tous les domaines, ça ne concerne pas seulement un joueur. On se crée au moins six occasions franches à chaque match. » Contre Eibar mardi, les Blaugrana ont par exemple manqué un penalty en début de match, celui que Griezmann, de par son statut, aurait dû tirer à la place de Martin Braithwaite.