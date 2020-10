Barça : Griezmann en plein cauchemar, Deschamps accuse

Dans : Liga.

Alors que les Bleus se réunissent ce lundi à Clairefontaine, Didier Deschamps a expliqué le malaise d’Antoine Griezmann au FC Barcelone. Il regrette son positionnement sur un côté.

Le FC Barcelone a disputé trois matches de Liga en ce début de saison. L’occasion de faire un premier point sur la situation d’Antoine Griezmann sous les ordres de son nouvel entraîneur Ronald Koeman. Au niveau des statistiques, il n’a pas marqué le moindre but. Il n’y pas voire trop peu de satisfactions par rapport à la dernière saison. Une situation que regrette Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France s’est exprimé ce lundi devant la presse sur les difficultés de Griezmann au Barça. Il remet en cause la position du champion du monde sur le terrain. Explications.

« Je ne me mêle pas de ce qui se passe dans les clubs que ce soit au Barça ou ailleurs. Antoine Griezmann est utilisé dans un certain système, dans une autre position sur le côté droit. Antoine lui a dit qu’il ne comprenait pas pourquoi il ne jouait pas dans une position axiale. Je le connais bien et j’ai eu à l’utiliser sur un côté. Il peut le faire car il est généreux mais là où il est le plus influent pour son équipe, c’est dans le cœur du jeu et quand il peut apporter du liant. Il n’a pas la capacité pour éliminer sur un côté. Il est subtil dans les déplacements mais il a surtout besoin de toucher énormément de ballons », a-t-il expliqué. Didier Deschamps en est convaincu, Antoine Griezmann « n’est pas heureux » de sa situation.