Barça : Griezmann déchainé, le PSG est prévenu

Dans : Liga.

Antoine Griezmann, très en vue contre Grenade ce mercredi, revient dans une forme épatante et force l'admiration à l'approche du match face au PSG en Ligue des Champions.

Déjà auteur d’un doublé en finale de SuperCoupe d’Espagne, Antoine Griezmann n’avait pas forcément eu la reconnaissance escomptée en raison de la défaite de son équipe contre l'Athletic Bilbao. Cette fois-ci, c’était en Coupe du Roi et certes face à Grenade, mais l’attaquant français a sorti un énorme match pour éviter un petit fiasco au FC Barcelone. Très affuté physiquement, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid a marqué deux fois, dont un coup de tête fracassant en début de prolongation, et effectué deux passes décisives pour Jordi Alba, dont un extérieur du pied dont il a le secret, pour permettre au Barça de s’imposer 5-3, alors qu’il était encore mené 2-0 à quelques minutes du terme.

Comme l’arrière gauche espagnol, Griezmann a été encensé par la presse locale, le Mundo Deportivo expliquant que le Prince, l’un des surnoms de Griezmann, était désormais le roi de Barcelone. Au passage, le champion du monde devient le deuxième meilleur buteur français du Barça, avec Ludovic Giuly (26 buts) mais encore loin de Thierry Henry et ses 49 réalisations. Résultat, à deux semaines du match face au PSG en Ligue des Champions, avec un Lionel Messi à la baguette plus reculé et un Griezmann proche du but et en réussite, le club catalan retrouve un peu le sourire, même si la défense est toujours aussi friable. Ce mercredi soir, Samuel Umtiti a en effet totalement coulé, sortant à l’heure de jeu, et son compère en charnière Ronald Araujo n’a pas fait beaucoup mieux. De quoi laisser quelques perspectives aux attaquants du PSG.