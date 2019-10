Barça : Griezmann court pour Messi et Suarez, les stats le contredisent

Dans : Liga, Foot Europeen.

Critiqué pour ses débuts difficiles au FC Barcelone, Antoine Griezmann a rendu une excellente copie sur le terrain d’Eibar (0-3) ce samedi.

Buteur et passeur décisif pour Lionel Messi, l’attaquant français est également à l’origine du but de Luis Suarez avec une belle passe en profondeur pour l’Argentin. Autant dire que l’international tricolore est l’homme du match, lui qui n’a pas ménagé ses efforts malgré l’énergie dépensée avec l’équipe de France. « Je suis mort », a d’ailleurs avoué Griezmann après la rencontre. Avant de mettre en avant son altruisme lorsque le journaliste de Movistar lui a demandé s’il s’agissait de son meilleur match au Barça.

« Sur le plan des statistiques, c'est possible. Mais au niveau du travail, je suis sur la même ligne qu'auparavant. Je travaille pour que mes coéquipiers en profitent, a répondu le Français, également interrogé sur son association avec Messi et Suarez. Il y aura des jours meilleurs et d'autres moins bons parce que je viens d'arriver. On doit apprendre à mieux se connaître mais ça viendra avec le temps de jeu. » Griezmann a beau se mettre au service de ses coéquipiers, il n’empêche que les stats ne mentent pas. Avec quatre buts et trois passes décisives cette saison, le néo-Blaugrana est le joueur de Liga le plus prolifique !