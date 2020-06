Barça : Du jamais vu, le salaire de Messi stagne... à 71 ME

Dans : Liga.

Régulièrement revalorisé, Lionel Messi va encore prolonger son contrat à Barcelone. Mais cette fois, sans augmentation salariale…

Pour la première fois, Lionel Messi va-t-il signer un nouveau contrat, sans pour autant percevoir une augmentation de salaire à Barcelone ? Visiblement, oui. Selon les informations obtenues ce week-end par le journal Marca, les différentes parties sont tombées d’accord sur une prolongation de contrat de deux ans supplémentaires, soit jusqu’en 2023. Au niveau du salaire, la Pulga conserverait son contrat XXL, sans y ajouter un centime. Selon les dernières révélations de Football Leaks, l'Argentin devrait s'en sortir, puisqu'il touche 71 ME brut (avec 15% de droits à l'image inclus dans les revenus), sans compter les primes diverses (jusqu'à 20 ME par an) et un bonus de loyauté copieux (15 ME par an). Néanmoins, Lionel Messi est un joueur très particulier, ce qui signifie que son contrat dispose de quelques clauses très spéciales. C’est ainsi qu’en signant ce nouveau contrat, Lionel Messi aura la possibilité de résilier son bail avec le FC Barcelone chaque année.

Cette clause extrêmement particulière est déjà présente dans le contrat actuel de Lionel Messi, qui court jusqu’en juin 2021. Financièrement, tout serait cadré entre le clan de l’Argentin et la direction barcelonaise, laquelle s’est montrée intraitable dans les négociations en indiquant que dans le contexte actuel, il lui était totalement impossible de proposer une revalorisation à son capitaine, ce que l’entourage de Lionel Messi a compris et a accepté sans faire d’histoires. La prolongation du Ballon d’Or étant en bonne voie, le FC Barcelone devrait maintenant s’attaquer à la prolongation de son deuxième joueur le plus important des dernières années, à savoir Marc-André Ter Stegen. Les négociations avaient débuté il y a plusieurs mois, mais elles avaient été suspendues en raison de la pandémie de Covid-19. De sources espagnoles, les négociations vont reprendre et le président Josep Maria Bartomeu va personnellement s’impliquer dans le dossier afin de mener à bien ce dossier important avec celui qui est désormais considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde.