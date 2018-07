Barça : Dembélé « malheureux » à cause de Malcom !

Dans : Liga, Mercato, Bordeaux.

Longtemps blessé, Ousmane Dembélé n’a pas vraiment eu l’occasion de montrer son talent au FC Barcelone la saison dernière.

Regonflé à bloc moralement suite au titre de champion du monde de l’Equipe de France, l’ex-attaquant du Stade Rennais semblait déterminer à prouver sa valeur au Camp Nou la saison prochaine. Oui mais voilà, le FC Barcelone a surpris tout le monde en recrutant Malcom au nez et à la barbe de l’AS Roma. Et cet épisode n’a pas vraiment plu à l’international français et à son entourage, selon les informations de Sport.

Le média espagnol affirme que l’agent d’Ousmane Dembélé est attendu à Barcelone afin de faire le point sur la situation du joueur de 21 ans. Ce dernier serait « malheureux » suite à la signature de Malcom en provenance des Girondins de Bordeaux contre 40ME. De son côté, le Barça est catégorique : Ousmane Dembélé fait partie des plans de l’entraîneur Ernesto Valverde, qui le considère comme un titulaire en puissance en vue de la saison prochaine. Reste à savoir si cela suffira pour rassurer définitivement l’attaquant tricolore. Sans quoi, un départ pourrait (déjà) être envisagé…