Barça : Dembélé champion du monde des retards, il frappe encore !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Au lendemain de sa prestation aboutie dans le derby contre l’Espanyol (un but et une passe décisive), Ousmane Dembélé refait parler de lui pour de biens mauvaises raisons au FC Barcelone. Et pour cause, selon plusieurs médias espagnols, le champion du monde 2018 est arrivé avec deux heures de retard à l’entraînement de ce dimanche après-midi.

Effectivement, le Mundo Deportivo affirme avec certitude que l’ancien attaquant du Borussia Dortmund s’est présenté au centre d’entraînement à 13 heures, tandis que le début de la séance était programmé… à 11 heures. Résultat : Ousmane Dembélé s’est entraîné en solitaire, ce dernier ayant prétexté qu’il s’était « endormi ». Un nouveau retard qui pourrait coûter cher au Français à quelques semaines du mercato, son attitude ne faisant déjà pas l’unanimité en Catalogne depuis le début de la saison.