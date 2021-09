Barça : Coup de théâtre, Umtiti revient de loin !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Au fond du trou ces derniers mois, Samuel Umtiti pourrait avoir les faveurs de Ronald Koeman au FC Barcelone cette saison.

Plombé par des pépins physiques à répétition depuis la Coupe du monde 2018, Samuel Umtiti n’entrait plus dans les plans de l’entraîneur néerlandais Ronald Koeman au FC Barcelone. Durant le mercato estival, l’ex-sélectionneur des Pays-Bas a cherché une porte de sortie à « Big Sam », mais le défenseur formé à l’Olympique Lyonnais n’a pas trouvé chaussure à son pied. C’est donc au FC Barcelone que Samuel Umtiti évoluera cette saison… et il pourrait bien retrouver le temps de jeu qu’il mérite. En effet, dans une interview accordée au Mundo Deportivo, Ronald Koeman a confirmé le retour à un bon niveau physique de Samuel Umtiti, ce qui lui permet de prétendre de nouveau à un temps de jeu conséquent.

Retour en grâce pour Umtiti ?

« Je donne des opportunités aux joueurs qui recherchent le meilleur pour le club et qui cherchent à gagner un match. Je ne veux pas parler d'Umtiti et de Riqui mais je parle en général, le coach cherche toujours l'équipe la plus forte et chacun a ses opportunités et peut montrer au coach à l'entraînement qu'il mérite plus d'opportunités. C'est la décision du technicien car il y a de la concurrence. L'un au centre du terrain, car il y a beaucoup de joueurs, et l'autre en défense centrale, quelque temps après sa blessure. Il faut travailler et travailler, et Umtiti essaie de tirer le meilleur parti de l'entraînement. Au cours des deux dernières semaines, avec la pré-saison que nous avons faite, il est physiquement meilleur que l'an dernier. Et s'il va bien physiquement, Umtiti est un très bon défenseur central. Et Riqui doit améliorer les choses dont nous avons parlé pendant la pré-saison » a lancé l’entraîneur du FC Barcelone, ouvrant en très grand la porte à un retour de Samuel Umtiti dans son équipe. Un message d’espoir qui donnera du baume au cœur à l’ancien Lyonnais.