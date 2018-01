Barça : Cette recrue à 160 ME qui a eu du mal à se calmer

Dans : Liga, Foot Europeen.

Arrivé en ce mois de janvier à Barcelone, Philippe Coutinho a du attendre la fin de ses petits pépins physiques pour enfin pouvoir endosser le maillot du FC Barcelone. Cela a été chose faite ce jeudi avec le match de Coupe du Roi face à l’Espanyol, dans un match rendu spécial par les adieux de Javier Mascherano en même temps. Cela faisait beaucoup d’émotions à digérer pour le joueur recruté 160 ME par le club catalan, et l’ancien de Liverpool a avoué qu’il n’était pas dans les meilleures dispositions pour cette rencontre, même si tout s’est bien passé au final.

« Cela a été une soirée très spéciale pour moi, je ne vais pas l'oublier. Tous les supporteurs et tous les joueurs m'ont très bien accueilli et m'ont beaucoup aidé. J'étais un peu nerveux et anxieux, mais ensuite, je me suis calmé et j'ai pu m'adapter au jeu. Je suis très heureux d'avoir disputé mes premières minutes de jeu avec ce club et ému de la manière dont j'ai été accueilli », a expliqué le milieu offensif, qui va désormais devoir se faire une place au sein d’un Barça qui tourne parfaitement.