Barça : Ces ingrats continuent de cracher sur Dembélé, ça le dégoûte

Depuis son départ pour le FC Barcelone à l’été 2017, Ousmane Dembélé n’est pas épargné par les critiques en Allemagne. Un traitement jugé injuste.

A l’image de Memphis Depay à l’Olympique Lyonnais, Ousmane Dembélé a intérêt à se boucher les oreilles en Espagne. Car depuis son arrivée, l’ailier du FC Barcelone est très souvent critiqué par la presse locale. Lorsque nos confrères ne parlent pas de ses performances décevantes, ce sont ses blessures à répétition qui alimentent les polémiques. Mais le sujet favori, c’est sans doute le manque de professionnalisme du Français. Cela fait déjà beaucoup et pourtant, ce n’est qu’une partie du traitement infligé à Dembélé, également critiqué par le Borussia Dortmund pour son départ forcé.

Des commentaires incompréhensibles pour Sven Mislintat, l’ancien recruteur du club allemand qui estime que les 120 M€ récoltés pour son transfert ont vite été oubliés. « Je trouve incongru que le recrutement d’Ousmane Dembélé, qui a été une réussite sportive et financière, avec un bénéfice à trois chiffres, soit toujours commenté de manière négative, s’est étonné l’actuel directeur sportif de Stuttgart dans le quotidien Die Welt. Ousmane, comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, est en quelque sorte un bandit. Si vous le comprenez et le soutenez, alors il fera tout pour gagner des matchs et Dortmund en a tiré profit, mais d’un autre côté s’il veut partir, alors il fait tout pour y parvenir. » Du coup, lorsqu'il a voulu rester au Barça cet été, l'ancien Rennais s'est encore obstiné, quitte à agacer ses dirigeants qui souhaitaient l'inclure dans la transaction pour le Parisien Neymar.