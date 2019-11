Barça : Ça coince avec Messi, Valverde fait la leçon à Griezmann

Dans : Liga.

Critiqué pour ses débuts au FC Barcelone, Antoine Griezmann manque de complicité avec Lionel Messi. Rien d’anormal selon l’entraîneur Ernesto Valverde, qui croit connaître la raison.

Cette action contre le Slavia Prague (0-0) fait beaucoup parler depuis mardi. Au lieu de décaler Antoine Griezmann bien placé, Lionel Messi a préféré frapper face à un défenseur, pour finalement trouver le poteau. Pour beaucoup, cette scène prouve que le duo entre les deux attaquants du FC Barcelone ne fonctionne pas. Pire, certains pensent que le capitaine catalan n’a aucune envie de jouer avec le Français. Ce n’est pourtant pas la sensation de l’entraîneur Ernesto Valverde, persuadé que l’ancien joueur de l’Atlético Madrid doit mieux ajuster ses appels.

« On parle beaucoup de ça mais c'est plus simple qu'il n'y paraît. Je comprends que Griezmann soit habitué à un jeu un peu différent du nôtre. L'Atlético a des joueurs qui, lorsqu'ils récupèrent le ballon, cherchent tout de suite la profondeur. Chaque appel nécessite un passeur. Dans notre cas, on développe plus les actions, a expliqué le coach espagnol. Il faut attendre le bon moment pour faire l'appel. Griezmann est généreux, mais il doit trouver le bon timing. Il doit s'habituer à faire le bon appel et ses coéquipiers doivent apprendre à le trouver. Neymar aussi a eu du mal la première année. C'est difficile mais quand on trouve les automatismes, tout devient rodé. » Le Barça étant en difficulté dans le jeu, l’adaptation de Griezmann est forcément plus compliquée.