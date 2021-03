Barça : Blabla électoral, Messi peut rester à une condition

Dans : Liga.

Dans cinq jours, les Socios du FC Barcelone voteront pour leur nouveau président. Trois hommes sont candidats : Toni Freixa, Victor Font et Joan Laporta.

Comme cela est de tradition à Barcelone, les trois candidats à la présidence du club se sont prêtés au fameux débat télévisé. Il a bien sûr été question des finances catastrophiques du club… et de Lionel Messi. A ce sujet, Joan Laporta est très écouté, dans la mesure où il a déjà été le président du Barça. Et selon lui, il est clair qu’il venait à être élu par les Socios du FC Barcelone, il y aurait une réelle chance pour le club catalan de convaincre Lionel Messi de rester. Rappelons que le Ballon d’Or argentin sera en fin de contrat au mois de juin prochain…

« Je suis convaincu que si les autres candidats gagnent, Messi ne continuera pas. Mais si je gagne, il restera. Il n’est pas guidé seulement par l’argent. Il veut une équipe compétitive pour gagner. Je suis persuadé qu’il écoutera ma proposition. Messi a un rendement très important. Il représente 30% des revenus du club et cela coûte environ 8%. Le meilleur retour de cet investissement est d’ailleurs émotionnel et sportif, avec tout ce qu’il a donné. Le faire rester, c’est mon grand objectif. J’ai une excellente relation avec Leo et la proposition que je lui ferai sera appréciée. Mais si je ne gagne pas, c’est sûr que Leo ne continuera pas au Barça » a lancé l’ex-président du FC Barcelone sur l’antenne de la RAC 1. Reste maintenant à voir si tout cela se confirmera en cas d’élection, ou s’il s’agit simplement d’un moyen très facile de gratter des votes.