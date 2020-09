Barça : Barcelone et Lionel Messi, une pub choquante !

Dans : Liga.

Tandis que le père de Lionel Messi doit rencontrer le président du FC Barcelone, le club catalan a décidé de provoquer brutalement le clan Messi.

C’est l’effervescence ce mercredi à Barcelone où Jorge Messi est arrivé afin de négocier avec le président du Barça le départ de son fils. Car c’est une évidence, Josep Maria Bartomeu n’a pas l’intention de céder à Lionel Messi, lequel estime que sa clause libératoire de 700ME n’existe plus et qu’il peut signer où il le souhaite lors de ce mercato. Entre les deux camps, l’heure n’est plus réellement à la diplomatie, mais à l’affrontement total et brutal, même si les supporters espèrent toujours que la star argentine finira par revenir sur sa décision et restera au moins une saison de plus en Catalogne. Cela paraît tout de même très mal engagé, et ce mercredi, le FC Barcelone a osé lancer une campagne de communication qui va mettre en fureur Lionel Messi et son entourage. Une provocation qui passe déjà très mal au sein des socios.

En effet, pour lancer la campagne de vente des maillots 2020-2021, le FC Barcelone a mis en vedette Lionel Messi, lequel est au premier plan, et au milieu, d’un groupe de 6 joueurs, le sextuple Ballon d’Or étant entouré d’Antoine Griezmann et d’Ousmane Dembélé. Un message qui veut évidemment montrer que Lionel Messi est toujours un joueur du Barça, mais qu'en plus il portera bien le maillot du club espagnol la saison prochaine, et pas celui de Manchester City ou du Paris Saint-Germain. Mettre en ligne cette campagne publicitaire au moment même où le père et agent de Lionel Messi rencontre Josep Maria Bartomeu ressemble très clairement à une provocation XXL à l'encontre du joueur argentin. Reste à savoir s'il ne s'agit pas du chant du cygne pour le FC Barcelone dans ce dossier qui sent désormais très mauvais. Interrogé par un journaliste à sa descente d'avion, Jorge Messi a reconnu qu'il était « difficile » d'envisager l'avenir de son fils au Barça.