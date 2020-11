Barça : Antoine Griezmann et Fred Hermel, un vrai faux clash !

Dans : Liga.

Dimanche, le FC Barcelone a pleinement retrouvé le sourire en venant à bout d’Osasuna en Liga (4-0), grâce notamment à un but d’Antoine Griezmann.

Malgré son bon parcours en Ligue des Champions, avec une qualification pour les huitièmes de finale dès la quatrième journée de la phase de groupes, le Barça vit un départ difficile en championnat. Avec deux matchs en retard à jouer, et seulement quatre victoires en neuf matchs, le Barça traîne dans le ventre mou, bien loin de l’Atletico Madrid, le nouveau favori pour le titre. Mais le week-end dernier, le Barça a remis les pendules à l’heure en battant largement Osasuna au Camp Nou. Avec des réalisations de Braithwaite, Griezmann, Coutinho et Messi, le Barça s’est régalé. Et lors de ce joli succès, le champion du monde a notamment marqué des points, avec une passe décisive et un magnifique but en reprise de volée. Dans la foulée de son chef d’oeuvre, l'international français a alors affiché toute sa joie en faisant une danse de clown.

Une célébration pas trop au goût de Frédéric Hermel. « Le but de Griezmann est aussi beau que sa célébration ridicule… », a lancé, sur Twitter, le correspondant de RMC, qui estime que l’heure n’est pas à la joie à Barcelone, entre la crise actuelle et la récente mort de Diego Maradona. Cette critique, Griezmann ne l’a pas laissé passer. « Oh Fredo, ma fille voulait me voir danser. C'était pas pour toi, sorry », a simplement répliqué Grizi. « J’aurais bien aimé une petite danse pour moi aussi en souvenir du bon temps ! Griezmann, tu sais que je t’aime beaucoup et depuis longtemps ! J’espère que tu as lu mon livre sur Zidane avec ma belle dédicace (Et réponds à mes Whatsapp car là je me sens abandonné) », a conclu Hermel, qui a donc fini par se prendre une vague de critiques et d’insultes.