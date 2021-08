Barça : Adios Messi, un joueur est furieux

Dans : Liga.

Signer au FC Barcelone pour jouer avec Lionel Messi, c’est forcément le rêve de beaucoup de joueurs de football sur la planète.

Les nouveaux venus du Barça, qui ont fait de gros efforts financiers pour rejoindre le club catalan, l’ont en travers de la gorge. Si Memphis Depay avait clamé son amour pour le club blaugrana et sa superstar argentine, se montrant impatient de combiner avec lui, ce n’est visiblement pas le plus furieux. Sergio Aguero, qui a quitté Manchester City libre pour évoluer avec Lionel Messi, n’aura donc pas cette chance. Surtout que son contrat n’est pas encore homologué, toujours en raison des difficultés financières du Barça. Mais selon le média argentin TNT Sports, le « Kun » est « très en colère » et « très affecté par le départ de Messi qui est son ami, et qui s’en va au moment où lui arrive ».

Une sacrée claque forcément pour les joueurs barcelonais, et en particulier ceux qui viennent de signer. Les plus optimistes se diront que cela fait un concurrent de moins en attaque, tant Ronald Koeman alignait de manière systématique son numéro 10 dans l’équipe de départ. Avec Dembélé, Griezmann, Coutinho, Aguero, Fati, Braithwaite et Depay, le Barça a tout de même de quoi faire, surtout que personne n’a envie de quitter le club catalan. Il faudra pourtant faire un peu de place pour s’en sortir financièrement, Joan Laporta ayant répété qu’il fallait enregistrer des départs pour sécuriser des arrivées cet été. Le chemin est encore long même si forcément, avec le salaire de Lionel Messi en moins, le FC Barcelone va faire de sacrées économies cette saison.