Barça : 4 mois d'absence pour Coutinho, la tuile

Dans : Liga.

Accroché par Eibar mardi soir (1-1), le FC Barcelone tremble pour le genou gauche de Philippe Coutinho.

Déjà très limité dans le secteur offensif, Ronald Koeman pourrait bientôt être contraint de composer avec l’absence longue durée de Philippe Coutinho. Sorti en cours de match face à Eibar mardi soir au Camp Nou, l’international brésilien souffre du genou gauche. « Il a dit qu'il ressentait une douleur à son genou gauche. On doit faire plus d'examens pour savoir ce qu'il a exactement » confiait le Néerlandais après le match nul des Catalans. Au lendemain du match, les nouvelles sont mauvaises. A en croire les informations obtenues par AS et le Mundo Deportivo, le ménisque de Philippe Coutinho est touché, ce qui laisse craindre une indisponibilité d’environ quatre mois. Un énorme coup dur pour Barcelone, qui s’appuiera plus que jamais sur Dembélé et Griezmann d’ici la fin de la saison pour épauler Messi si ce diagnostic venait à se confirmer.