Banni en France, Benzema devient une légende en Espagne

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

A l’occasion du match face à Villarreal ce samedi soir, Karim Benzema pourrait encore un peu plus marquer l’histoire de la Liga. L’attaquant du Real Madrid a l’opportunité de devenir le quatrième meilleur buteur de la compétition. Loin derrière les intouchables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema remet tout le monde d’accord. En l’espace de quatre jours, l’attaquant du Real Madrid s’est offert deux triplés contre Valladolid (6-0) et sur le terrain du FC Barcelone (0-4) en Coupe du Roi. C’est dire à quel point le Français a retrouvé une excellente forme après ses pépins physiques. Ceux qui auraient incité le sélectionneur Didier Deschamps à l’écarter pour la Coupe du monde 2022. Quelques mois plus tard, Karim Benzema a sans doute tourné la page.

Karim Benzema est le meilleur buteur de l’année 2023.



17 matchs, 16 buts, 5 passes décisives. Personne ne fait mieux en Europe. pic.twitter.com/tuAWRA2LRm — France RMCF (@FranceRMCF) April 6, 2023

Et pour cause, KB9 s’apprête à entrer encore un peu plus dans la légende du football espagnol. Le Merengue occupe actuellement la cinquième place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Liga. Mais avec 233 buts en 432 matchs, l’ex-international tricolore n’est plus qu’à une longueur du quatrième Hugo Sanchez (234 en 347 matchs). La rencontre face à Villarreal ce samedi soir pourrait donc lui permettre de dépasser le Mexicain passé par l’Atlético, le Real et le Rayo Vallecano.

Benzema peut viser le podium

Karim Benzema pourra ensuite se lancer à la poursuite du troisième Telmo Zarra. L’ancien joueur de l’Athletic Bilbao avait atteint la barre des 251 réalisations en 277 matchs. En revanche, il sera beaucoup plus difficile de rejoindre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Son ex-coéquipier à la Maison Blanche compte 311 unités en 292 rencontres. Tandis que le leader argentin a inscrit 474 buts en 520 matchs sous le maillot du FC Barcelone. Et selon les dernières rumeurs, le meneur de jeu en fin de contrat au Paris Saint-Germain aura peut-être l’opportunité de revenir et d’en ajouter quelques-uns la saison prochaine.