Avant le mercato, le Barça et Dembélé se font une promesse

Sous contrat jusqu’en 2024, Ousmane Dembélé dispose d’une clause lui permettant de quitter le FC Barcelone pour seulement 50 millions d’euros en juillet. Mais l’ailier tricolore est sur la même longueur d’onde que ses dirigeants et souhaite prolonger son bail.

La situation du FC Barcelone n’est un secret pour personne. En difficulté avec le fair-play financier de la Liga, le club catalan devra vendre pour rééquilibrer ses comptes et réduire sa masse salariale. Beaucoup de joueurs sont donc susceptibles de partir. Le Barça devra faire des sacrifices, notamment dans son secteur offensif où Raphinha, Ansu Fati ou encore Ferran Torres ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante. En revanche, d’autres éléments sont déjà annoncés intouchables.

Barcelona board and Xavi are on same position regarding Ousmane Dembélé: he’s one of the untouchable players, as revealed last week. 🔵🔴 #FCB



€50m release clause is only valid in July but Ousmane is also happy at Barça.



