Aucune hésitation, Ancelotti fait pleurer le Brésil

Annoncé dans le viseur du Brésil, Carlo Ancelotti a lui-même confirmé l’intérêt de la Confédération brésilienne de football. Mais l’entraîneur italien n’a d’yeux que pour le Real Madrid où il espère rester la saison prochaine et plus si affinités.

Ce ne sont pas simplement des rumeurs. Pour compenser le départ de Tite après la Coupe du monde 2022, le Brésil s’intéresse bien à Carlo Ancelotti. La Confédération brésilienne de football envisage de nommer l’Italien pour mettre fin à l’intérim de Ramon Menezes. L’entraîneur du Real Madrid est longtemps resté discret sur le sujet, du moins jusqu’à la semaine dernière. En conférence de presse, l’ancien coach du Paris Saint-Germain est passé aux aveux.

« Oui, c'est vrai que l'équipe nationale du Brésil me veut, ça me fait plaisir », a reconnu Carlo Ancelotti face aux médias espagnols. L’intérêt est effectivement flatteur pour le technicien. Beaucoup d’entraîneurs rêveraient de diriger la Seleção avec des talents tels que Neymar, Vinicius Junior ou encore Richarlison. Mais la perspective de côtoyer les stars brésiliennes ne fait pas forcément rêver Carlo Ancelotti. Dans un entretien accordé à DAZN en Italie, le coach des Merengue a confirmé son attachement et son souhait de rester le plus longtemps possible à la Maison Blanche.

Le Real au-dessus de tout

« Je suis à 50% milanais et à 50% madrilène, a confié le tacticien de 63 ans. J'ai été joueur et entraîneur au Milan AC. Et le Real Madrid représente ce qu'il y a de mieux dans le monde du football. Ce sont les deux clubs auxquels je suis le plus attaché. La saison dernière, en remportant la Ligue des Champions, on a vécu des sensations jamais ressenties auparavant, l'objectif est de recommencer. Je veux rester le plus longtemps possible parce que je suis bien au Real Madrid. Après on ne sait pas. » En effet, Carlo Ancelotti, dépendant de ses résultats en fin de saison, ignore encore quelle sera la décision de ses dirigeants.