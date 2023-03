Arbitres corrompus par le Barça ? Réunion d'urgence au Real Madrid !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

L'affaire Negreira prend une ampleur encore plus importante ce samedi, puisque le Real Madrid annonce une réunion dans les prochaines 24 heures afin d'étudier une possible attaque judiciaire.

Cette fois on ne rigole plus en Espagne. Alors que l’on sait depuis quelques semaines que le FC Barcelone avait grassement payé un ancien arbitre, devenu membre de la commission des arbitres, à priori pour conseiller le club catalan, le Real Madrid sort de son silence ce samedi dans un communiqué. « Compte tenu de la gravité des accusations portées par le parquet de Barcelone contre le FC Barcelone et deux de ses présidents pour des soupçons fondés de corruption et leurs relations avec celui qui était le vice-président du Comité technique des arbitres, José Maria Enriquez Negreira, le président du Real Madrid a convoqué d'urgence le Conseil d'administration demain, dimanche 12 mars 2023 à 12h00, afin de décider des actions que le Real Madrid jugera appropriées par rapport à cette affaire », indiquent les Merengue, alors que certains médias espagnols affirment que le Real Madrid pourrait demander à récupérer des titres acquis par le Barça pendant la période concernée.