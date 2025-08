Après Vinicius-Mbappé, une autre guerre frappe le Real

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Après une saison totalement ratée, le vestiaire du Real Madrid est complètement fracturé. Vinicius et Kylian Mbappé ne s'entendent plus mais ils ne sont pas les seuls à s'éviter au quotidien.

Nommé entraîneur du Real Madrid en juin, Xabi Alonso s'attendait à retrouver une constellation de stars. Il a finalement atterri dans un véritable champ de mines. Le vestiaire madrilène est en proie à de profonds désaccords entre ses cadres importants. Une véritable guerre d'égos s'est mise en place avec le duo offensif Vinicius Junior-Kylian Mbappé sous la lumière des projecteurs. Les deux hommes sont de plus en plus distants l'un avec l'autre selon la presse espagnole, le Français allant jusqu'à réclamer le départ du Brésilien au mercato. De quoi donner bien des maux de tête à Xabi Alonso d'autant qu'un autre couple se déchire dans l'effectif.

Bellingham et Rüdiger sont fâchés depuis Pâques

Selon le média Don Balon, Jude Bellingham et Antonio Rüdiger ne se parlent plus depuis le mois d'avril. En cause, une violente altercation entre le milieu anglais et le défenseur allemand à l'entraînement. Le joueur de la Mannschaft aurait été trop virulent dans ses tacles ce jour-là. Depuis, les deux joueurs ne s'adressent plus la parole sauf pour se disputer de nouveau. Ce fut le cas lors de la finale de la Coupe du Roi. Ce soir-là, Rüdiger avait perdu ses nerfs et avait balancé de la glace sur l'arbitre du match. Cela n'avait pas du tout plu à Bellingham.

Un incident symptomatique du caractère particulier du joueur allemand, brut de décoffrage et sans filtre quel que soit le contexte. Une personnalité qui irrite au plus haut point Jude Bellingham. La rupture est consommée entre les deux hommes. Cela augmente un peu plus la tension dans le vestiaire du Real Madrid alors que la reprise du championnat espagnol approche à grands pas. Recruté pour ses compétences tactiques, Xabi Alonso va devoir surtout exceller comme psychologue pour le moment.