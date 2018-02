Après l’OL, Darder pose le même problème à l'Espanyol

Dans : Liga, Foot Europeen, OL.

Prêté par l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Sergi Darder va voir son option d’achat (8 M€) levée par l’Espanyol Barcelone.

Son transfert définitif était prévisible depuis longtemps, le milieu relayeur s’étant imposé sans difficulté sous ses nouvelles couleurs. Pourtant, l’Espagnol de 24 ans suscite toujours des interrogations au sein du club catalan. Comme à Lyon, où l’on critiquait son rendement défensif, Darder est toujours pointé du doigt dans la mesure où l'entraîneur Quique Sanchez Flores l’utilise dans un rôle qui ne lui correspond pas.

« Il a beaucoup d'importance cette saison mais la spirale négative de l'équipe conduit le coach à adopter des approches très défensives, a commenté le journaliste de Radio Marca Joan Cami, interrogé par France Football. Ses qualités ne sont pas mises en avant et il ne peut pas montrer tout le football qu'il a. L'Espanyol est une équipe qui défend près de son but, et Darder n'a pas cette philosophie-là. Darder est arrivé à l'Espanyol pour apporter de la créativité à l'équipe, qui en manquait la saison dernière. Il manque de rythme et il n'est pas le joueur le plus technique, mais il a les compétences pour mener le milieu de terrain avec un autre joueur au profil plus défensif. »

Darder reste une bonne affaire

« Il n'est mentalement pas à son meilleur niveau au regard de la situation de l'équipe, a poursuivi le spécialiste de l’Espanyol Barcelone. Son poste devrait être à l'intérieur du milieu dans un 4-3-3, ou dans le double pivot du 4-4-2 ou du 4-2-3-1. L’option d’achat à 8 M€ ? C'est un bon prix compte tenu du marché européen, de son poste, de son âge et de son expérience. Pour moi, il s'agit d'une très bonne signature. » Reste à savoir si Darder deviendra le milieu polyvalent dont son coach a besoin.