Ancelotti reste à Madrid, le Brésil a perdu

Annoncé avec insistance sur le banc du Brésil à partir de la saison prochaine, Carlo Ancelotti va finalement rester au Real Madrid.

Priorité du Brésil pour prendre les commandes de la sélection, Carlo Ancelotti était presque certain de quitter le Real Madrid, après la perte de la Liga au profit du FC Barcelone. A en croire les informations de L’Equipe, l’entraîneur italien va finalement rester l’entraîneur du club merengue pour la saison à venir. En effet, faute de remplaçant crédible aux yeux de Florentino Pérez, l’état-major du Real Madrid a fait le choix de maintenir sa confiance en Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid fait confiance à Ancelotti

Il faut dire que les dirigeants du club de la Casa Blanca sont surpris par la transition que l’entraîneur italien a réussi à instaurer dans l’effectif du Real Madrid en remplaçant au fur et à mesure les trentenaires historiques du club par des joueurs plus jeunes et qui représentent l’avenir à l’instar de Militao, Rüdiger, Camavinga, Tchouaméni, Valverde ou encore Vinicius et Rodrygo. « Seule une humiliation face à Manchester City, mercredi soir, ou lors d'une éventuelle finale de C1, pourrait à nouveau fragiliser l'entraîneur du Real » explique le quotidien national. Alors qu’un contrat de quatre ans l’attendait avec le Brésil, Ancelotti sera ravi de poursuivre l’aventure au Real. Et pour cause, l’ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich souhaite terminer sa carrière dans le club madrilène. Toujours en lice pour remporter la Ligue des Champions, il aura peut-être cette opportunité au sein d’un club dans lequel il est très apprécié aussi bien par sa direction que par ses joueurs et par les supporters.