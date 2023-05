Ancelotti garde son travail, le Real Madrid l'a rassuré

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid s'est fait humilier par Manchester City, et les Merengue pointent à 14 longueurs du Barça en Liga. Une situation compliquée pour Carlo Ancelotti, qui ne semble pas plus inquiet que cela.

Essoré mercredi par City en Ligue des champions (4-0), Madrid a gagné la Coupe du Roi début mai, et cela sera le seul trophée pour l’équipe de Carlo Ancelotti. Alors qu’il lui reste un an de contrat avec le Real Madrid, le coach italien sait que Florentino Perez n’a pas du tout aimé ce qu’il a vu de son équipe et tandis que son nom est évoqué du côté de l’équipe du Brésil, Ancelotti peut se sentir en danger. Mais à priori ce ne sera le pas, à en croire le premier intéressé.

Ce samedi, en conférence de presse avant le déplacement du Real Madrid à Valence ce dimanche, l’entraîneur de 63 ans a précisé que son patron l’avait rassuré concernant sa présence la saison prochaine sur le banc madrilène, démentant ainsi son souhait de partir rejoindre la Seleçao et tordant le coup à un possible limogeage en fin de saison. « Nous nous sommes rencontrés vendredi avec Florentino Pérez, et lors de ce rendez-vous il m’a soutenu et rassuré. Nous avons tous les deux l’intention d’aller de l’avant et le club m'a assuré que cela allait continuer. Le Brésil ? Tout le monde sait que je suis sous contrat et je veux rester », a précisé Carlo Ancelotti, au moment où la rumeur d'un retour de Zinedine Zidane ou de José Mourinho circule dans la capitale espagnole.