Ancelotti en priorité, le Brésil met la pagaille au Real

Toujours à la recherche du successeur de Tite, parti après l’échec en Coupe du monde 2022, le Brésil a fait de Carlo Ancelotti sa grande priorité. La Confédération brésilienne de football affiche ouvertement ses intentions et tente de convaincre l’Italien. Un intérêt perturbant pour le Real Madrid qui ne peut totalement exclure le départ de son entraîneur.

L’avenir de Carlo Ancelotti n’est peut-être pas totalement scellé. Sous contrat jusqu’en 2024, l’entraîneur du Real Madrid a toujours annoncé sa volonté d’honorer la dernière année de son bail, et plus si affinités. Le mois dernier, l’Italien a même certifié qu’il ne quitterait pas la Maison Blanche malgré l’intérêt confirmé du Brésil. « Je pense que je serai sans doute là la saison prochaine, avait-il confié aux médias espagnols. Nous allons respecter le contrat. » Mais il en faudra plus pour refroidir la Confédération brésilienne de Football.

🗨️ Carlo Ancelotti : "Je serai là la saison prochaine"

Toujours à la recherche du successeur de Tite, qui avait présenté sa démission après l’échec en quarts de finale du Mondial 2022, l’instance n’a jamais caché son attirance pour Carlo Ancelotti. Son président Ednaldo Rodriguez s’exprime régulièrement sur ce dossier et annonce presque un forcing pour l’ancien coach du Paris Saint-Germain. « Nous ne lui avons pas fait d’offre mais nous essayons de savoir s’il veut venir », a précisé le dirigeant au micro de beIN Sports.

Le Brésil va insister

« On a un plan A et je le dis pour la première fois, on n’a pas à se cacher, Ancelotti est notre favori, a confirmé Ednaldo Rodrigues. On essaie d’être patient et d’attendre le bon moment pour discuter ou se rencontrer. Ça concerne aussi ceux qui président les clubs. » Malgré la déclaration rassurante de son entraîneur, le Real Madrid a de quoi se méfier. La perspective de diriger la Seleção ne peut pas laisser Carlo Ancelotti totalement indifférent. Ce qui explique pourquoi la direction madrilène tente d’assurer ses arrières, notamment en étudiant le possible retour du Français Zinedine Zidane.