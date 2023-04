Ancelotti conseille à Zidane d'oublier le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Longtemps dans le flou concernant son avenir, Carlo Ancelotti y voit plus clair. L’Italien a annoncé qu’il serait toujours l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine, pour sa dernière année de contrat. Le Français Zinedine Zidane ne fera donc pas son retour à la Maison Blanche cet été.

C’est bien connu, le Real Madrid n’est pas le club le plus patient avec ses entraîneurs. Ses coachs sont régulièrement annoncés sur le sellette étant donné que le moindre échec peut vite devenir fatal. Le scénario aurait pu se répéter avec Carlo Ancelotti cette saison. L’Italien, dont l’équipe compte 13 points de retard sur le FC Barcelone en Liga, ne conservera sûrement pas le titre de champion d’Espagne.

Ancelotti n'est pas menacé

Et malgré la finale à disputer contre Osasuna en Coupe du Roi, il se murmurait que le technicien avait tout intérêt à réussir son parcours en Ligue des Champions. D’autant qu’un certain Zinedine Zidane se tiendrait à l’affût pour une troisième aventure sur le banc de la Maison Blanche. Apparemment, les envies de retour du Français n’intéressent pas particulièrement le président Florentino Pérez puisque Carlo Ancelotti a déjà quasiment la garantie de conserver son poste la saison prochaine, pour sa dernière année de contrat.

🇪🇸 Real Madrid

🗨️ Carlo Ancelotti : "Je serai là la saison prochaine" pic.twitter.com/8N9PmFBm1N — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 14, 2023

« Le président a toujours été très affectueux avec moi et il l'est toujours. Nous devons regarder vers l'avant. Le club est très serein, comme je l'ai dit je reçois beaucoup d'affection. Je pense que je serai sans doute là la saison prochaine. Nous allons respecter le contrat, a annoncé le coach madrilène, concentré sur la fin de saison. (...) Il reste neuf matchs jusqu'à la fin du championnat et si nous ne pouvons pas finir premiers, nous devons être deuxièmes et nous battre jusqu'au bout. Les joueurs le savent très bien, le maillot de notre club exige ce genre d'attitude. » Une bonne nouvelle pour les prétendants de Zinedine Zidane parmi lesquels on retrouve le Paris Saint-Germain.