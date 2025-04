Ancelotti-Brésil ‍: Accord annoncé

C'est la fin pour Carlo Ancelotti et le Real Madrid, car l'entraineur italien va s'engager avec le Brésil en vue de la Coupe du monde 2026.

La presse espagnole est unanime ce lundi soir, Carlo Ancelotti sera le prochain sélectionneur du Brésil. Dans la journée, un accord a été trouvé entre l’entraineur italien et la fédération brésilienne de football et il ne manque désormais plus que la signature pour officialiser tout cela à la fin de la saison. L’entraineur le plus titré de l’histoire du Real Madrid rejoindra donc le pays le plus titré en Coupe du monde, dans le but de préparer l’échéance de 2026. Ce sera très certainement la dernière aventure du technicien de 65 ans, qui souhaitait de longue date terminer sa carrière d’entraineur avec une sélection.

🚨🇧🇷 BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026.



Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup.



Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next. pic.twitter.com/w0KuNqvMEj