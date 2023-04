Adieu Paris, le Barça n'attend plus que les mots de Leo Messi

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Lionel Messi est de nouveau à la Une de l'actualité en Espagne, le retour du septuple Ballon d'or au FC Barcelone étant évoqué comme de plus en plus possible. Tandis que la Pulga se fait siffler au Parc des Princes, le Camp Nou chante toujours ses louanges. La déroute face au Real Madrid pousse des dirigeants du Barça à faire un effort.

« Leo, Leo, Leo », tandis que l’équipe de Xavi faisait faillite face à celle de Carlo Ancelotti, mercredi soir en Coupe du Roi, les socios barcelonais réclamaient à tue-tête le retour de l’enfant chéri de Barcelone. Les larmes d’il y a deux ans semblent désormais oubliées, et tandis que des chants injurieux à l’encontre du Paris Saint-Germain sont récurrents, c’est bien le retour de Lionel Messi lors du prochain mercato qui est évoqué. Cependant, Joan Laporta sait que financièrement la Liga n’acceptera pas n’importer quoi, et si le président du FC Barcelone a bien l’intention de faire une offre au champion du monde argentin, qui sera libre, il doit aboutir à un accord que les services de Javier Tebas accepteront.

Et ce samedi, le Mundo Deportivo et Sport, les deux principaux médias sportifs barcelonais vont dans le même sens, à savoir que les services juridiques du club travaillent déjà à cet aspect juridique et comptable. Des détails décisifs seraient même en passe d’être réglés afin d’avancer dans le dossier Lionel Messi, tandis que le boss du Barça attend désormais que la star confirme qu'il n'acceptera l'offre de prolongation proposée par Nasser Al-Khelaifi. C'est en effet la condition mise par Laporta à une offre, c'est que Messi doit lui-même annoncer qu'il n'écoutera plus les offres parisiennes. Une fois que cela sera le cas, alors le dossier avancer.

Lionel Messi de retour à Barcelone, la fusée est lancée

Pour réussir à faire revenir Leo Messi du PSG, le FC Barcelone doit entrer dans les clous du fair-play financier version Liga et pour cela il lui faut réduire sa masse salariale de 200 millions d’euros explique ce samedi Ramon Fuentes, journaliste du Mundo Deportivo, lequel précise qu’une clause des règlements, à savoir précisément l’article 105, précise que c’est une commission d’évaluation de la Liga qui fixe précisément la valeur des joueurs, du staff et des différents contrats commerciaux. Et le Barça peut obtenir gain de cause concernant la signature du septuple Ballon d’Or, même s’il faudra tailler dans l’effectif, ce qui est justement le souhait numéro 1 des dirigeants barcelonais.

#Portadas 🗞️



🔏'Messi Confidencial' es la portada de SPORT de hoy, sábado 8 de abril de 2023



⚽ El Madrid quiere meter presión al Barça... y Luis García, debutar con victoria en el Espanyolhttps://t.co/yDgiXDJPUD — Diario SPORT (@sport) April 7, 2023

Parmi les joueurs évoqués dans cette purge faite durant l’été prochain, le média cite notamment Dembélé, Ansu Fati, Ferran Torres, Jordi Alba, mais l’objectif est désormais clair, il faut faire de la place pour Lionel Messi et le club catalan veut vendre pour 120 millions euros de joueurs. Sur le plan sportif, les dirigeants catalans ne sont cependant pas aveugles et ils ont conscient que le numéro 30 du Paris Saint-Germain ne peut probablement plus faire basculer une saison comme cela était le cas dans le passé. A 35 ans, le meilleur Lionel Messi est à conjuguer au passé, mais son retour aurait un impact économique inouï, et il redonnerait le moral à des supporters qui depuis quelques saisons prennent des gifles, le départ de Messi en 2021 au PSG ayant eu un impact considérable. Si deux ans après, le champion du monde argentin revient au Camp Nou, ce bug de deux saisons sera oublié.