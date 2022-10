Accro à Dembélé, Xavi plombe le Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Dans un match capital pour sa survie en Ligue des Champions, le FC Barcelone s’est incliné sur le terrain de l’Inter Milan (1-0) mardi. Les Blaugrana, sans parler des décisions arbitrales, ont rencontré des difficultés dans leur animation offensive beaucoup trop basée sur les exploits d’un Ousmane Dembélé en méforme.

Xavi et ses joueurs sont unanimes. Après la défaite contre l’Inter Milan mardi, tous ont pointé du doigt les décisions de l’arbitre. Il est vrai qu’après le but refusé à Pedri pour une main involontaire d’Ansu Fati, celle de Denzel Dumfries aurait dû leur offrir un penalty en fin de rencontre. Quoi qu’il en soit, le FC Barcelone ne peut pas se cacher derrière ces faits de jeu. Les Blaugrana se sont heurtés au bloc milanais pendant toute la partie, la faute à un plan de jeu totalement inefficace.

❌ Dembélé perdió 38 balones contra el Inter. La apuesta de Xavi, volcar el juego sobre el francés, resultó cargante



👉 Tocó 100 veces el balón, 59 más que Gavi y 32 más que Busquets



https://t.co/2MXhi3PI12 — Diario AS (@diarioas) October 5, 2022

En résumé, l’objectif était de renverser le jeu sur le côté droit d’Ousmane Dembélé afin de créer des situations en un contre un. La stratégie aurait pu fonctionner. Seulement voilà, l’ailier barcelonais a presque perdu tous ses duels ! Neutralisé par Federico Dimarco, le Français n’a jamais fait la différence sur ce couloir, sauf peut-être sur l’action du but refusé. Le Barça s’est pourtant entêté avec cette étrange tactique. Résultat, sur 100 ballons touchés, soit 59 de plus que Gavi et 32 de plus que Sergio Busquets, Ousmane Dembélé en a perdu 38 !

Dembélé a quand même touché le poteau

Certes, l’ancien Rennais a touché le poteau lorsqu’il a brièvement permuté avec Raphinha en passant sur le côté gauche. Mais les statistiques relayées par le quotidien As confirment ses nombreux échecs dans ses tentatives en solo. Il s’agit probablement d’une consigne de l’entraîneur Xavi étant donné que le Barça a sans cesse répété ce plan de jeu mardi. C’est dire à quel point le coach catalan adore Ousmane Dembélé, lui qui a poussé jusqu’au bout pour garder son chouchou cet été.