Abattu, Cristiano Ronaldo offre son Ballon d’Or à Messi...

Dans : Liga, Foot Europeen.

Cinq jours après le clasico remporté par le FC Barcelone (0-3), Mundo Deportivo nous raconte une anecdote assez improbable.

D’après le quotidien catalan, Cristiano Ronaldo aurait décidé de rendre son cinquième Ballon d’Or gagné le 7 décembre dernier ! La raison ? Très affecté par l’humiliation à Santiago Bernabeu samedi, l’attaquant du Real Madrid se serait rendu à l’évidence. Le Portugais aurait ainsi averti ses coéquipiers qu’il comptait rendre sa distinction. De quoi choquer le vestiaire qui aurait évidemment tenté de l’en dissuader, sans succès. Cristiano Ronaldo aurait effectivement contacté France Football, le média qui lui a décerné le trophée.

« Je me suis précipité quand j'ai dit que j'étais le meilleur joueur de l'histoire, toute la planète a pu voir que Messi est le meilleur une fois de plus, aurait confié le Merengue à l’hebdomadaire. Le plus juste, c'est que je rende le Ballon d'Or, je ne le mérite pas. » L’international portugais aurait donc rendu sa récompense et aurait demandé à ce qu’elle soit donnée à son rival du Barça. Cristiano Ronaldo est-il vexé à ce point ? Pas sûr. On pencherait plutôt pour une plaisanterie de MD, sachant que le 28 décembre est l'équivalent de notre 1er avril en Espagne...