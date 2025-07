90 ME pour Tchouaméni, le Real n’a pas hésité

Dans : Liga.

Longtemps critiqué la saison dernière, Aurélien Tchouaméni a totalement inversé la tendance. Ses bonnes prestations ont convaincu les supporters et le nouvel entraîneur du Real Madrid Xabi Alonso. Malgré l’offre généreuse de Manchester United, le milieu français a donc été retenu.

Après la correction infligée par le Paris Saint-Germain (4-0) en demi-finales mercredi, le Real Madrid quitte le Mondial des clubs avec pas mal d’inquiétudes. Certaines d’entre elles concernent le secteur défensif dont les failles ont été mises en lumière par les coéquipiers d’Ousmane Dembélé. Heureusement pour les Merengue, Xabi Alonso a quand même tiré quelques enseignements positifs. Le nouvel entraîneur madrilène est notamment satisfait du rendement d’Aurélien Tchouaméni.

Xabi Alonso l'adore

Ce n’est pas un hasard si le Français a débuté les six matchs de son équipe dans la compétition aux Etats-Unis. A peine installé sur le banc du Real Madrid, le coach arrivé en provenance du Bayer Leverkusen a vite compris l’importance du milieu de terrain. L’Espagnol estime qu’Aurélien Tchouaméni peut devenir encore meilleur. Il n'est donc pas question pour lui d’autoriser son transfert, rapporte le journaliste Eduardo Inda. Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le spécialiste d'OKdiario a en effet révélé une offre de Manchester United à hauteur de 90 millions d’euros pour l’international français.

Une proposition immédiatement refusée par le Real Madrid qui considère désormais Aurélien Tchouaméni comme un élément intouchable. Ce n’était pourtant pas le statut accordé au milieu polyvalent il y a encore quelques mois. La saison dernière, lorsque ses performances ne donnaient pas satisfaction en charnière centrale, l’ancien Monégasque subissait des critiques et des sifflets à Santiago Bernabéu. La presse parlait même d’un possible départ pour celui qui était décrit comme un indésirable. Sa fin de saison plus aboutie a changé la donne, tout comme la nomination d’un coach fan de son profil.