60 millions, le Barça reçoit une offre irrefusable

En passe de boucler la venue de Nico Williams en provenance de l’Athletic Bilbao lors de ce mercato, le Barça a besoin de cash et pourrait accepter une offre impossible à refuser pour l’un de ses remplaçants.

Malgré des moyens financiers limités et une situation toujours tendue sur le plan économique, le FC Barcelone a bien l’intention de faire rêver ses supporters cet été. Le club catalan est en passe de s’offrir Nico Williams pour 60 millions d’euros, le montant de sa clause libératoire. L’ailier de l’Athletic Bilbao a par conséquent de grandes chances de reformer au Barça le duo explosif qu’il constitue déjà avec Lamine Yamal en sélection espagnole. Mais pour assumer une telle opération financière sans conséquences négatives, le champion d’Espagne en titre souhaite finaliser une grosse vente.

Et l’offre parfaite pour cela est arrivée selon le site Fichajes, qui affirme que le Bayern Munich est raide dingue de Fermin Lopez, auteur de 8 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Blaugrana. Joker de luxe aux yeux d’Hansi Flick, l’international espagnol (2 sélections) n’était pas poussé vers la sortie par l’entraîneur allemand, qui souhaitait même le conserver. Mais le montant proposé par le Bayern Munich va mettre tout le monde d’accord puisque le média espagnol révèle que le mastodonte de la Bundesliga va offrir 60 millions d’euros au Barça pour le milieu offensif de 22 ans.

Fermin Lopez en route pour le Bayern

A un tel prix, impossible pour le demi-finaliste de la Ligue des Champions de dire non au départ de son remplaçant puisqu’un tel transfert rembourserait tout simplement l’investissement consenti pour faire venir Nico Williams. Le Bayern est convaincu du potentiel immense du joueur et espère convaincre Barcelone de rapidement accepter sa proposition car même si l’offre semble irrefusable, Joan Laporta se laisse un temps de réflexion avant de dire oui et d’envoyer Fermin Lopez chez un concurrent direct en Ligue des Champions.