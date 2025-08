100 ME pour le transfert de l'été, le Real contacte Chelsea

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Très actif depuis le début du mercato, le Real Madrid n’en a pas terminé avec son recrutement et veut encore offrir un milieu de terrain à Xabi Alonso. Le club merengue a ciblé Enzo Fernandez.

En s’offrant Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono et Trent Alexander-Arnold pour un total de 165 millions d’euros, le Real Madrid s’est déjà montré très actif depuis le début du mercato. Le club merengue a rarement dépensé autant ces dernières années, mais la nécessité de renouveler l’effectif s’est fait sentir et plus encore avec la nomination de Xabi Alonso en lieu et place de Carlo Ancelotti. Et tandis que l’on pourrait penser que le Real Madrid en a terminé avec son mercato, il n’en est rien. Le site Fichajes affirme que le vice-champion d’Espagne en titre a encore dans l’idée de boucler une ou deux recrues.

L’objectif est notamment d’offrir à Xabi Alonso un nouveau milieu de terrain. Selon le média espagnol, deux noms reviennent au sein de l’état-major madrilène, ceux d’Alexis Mac Allister et d’Enzo Fernandez, avec une préférence tout de même pour le champion du monde argentin de Chelsea. Il ne sera pourtant pas facile de déloger des Blues l’ancien joueur de Benfica, recruté pour 120 millions d’euros il y a un an et demi. Mais le Real Madrid a tout de même l’intention de tenter sa chance selon Fichajes, qui écrit que Florentino Pérez est prêt à offrir 100 millions d’euros au récent vainqueur de la Coupe du monde des clubs pour le transfert du milieu de terrain argentin de 24 ans.

Le Real prêt à envoyer 100 ME sur Enzo Fernandez ?

Xabi Alonso adore son profil de joueur très technique, à l’aise dans la dernière passe mais aussi très actif et rugueux à la perte du ballon. Un profil qui manque de toute évidence au Real Madrid, dont les profils au milieu de terrain n’ont rien à voir avec des joueurs comme Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde ou Eduardo Camavinga. Reste maintenant à voir si Chelsea ouvrira la porte à un départ de l’un de ses tauliers, ce dont on peut logiquement douter. Dans ce dossier, la volonté du joueur, qui reste un mystère pour l’instant, sera peut-être déterminante pour faire pencher la balance.