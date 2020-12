Esp : Messi révèle les 2 meilleurs coach du monde

Dans : Foot Europeen.

Interrogé par la Sexta, Lionel Messi a révélé les deux entraîneurs qu'il juge les meilleurs au monde.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi devrait quitter le FC Barcelone en fin de saison. Si les candidats à la Présidence du Barça tentent tous de convaincre la star de rester, c'est à Paris que l'Argentin est annoncé avec insistance. L'idée de retrouvailles avec Pep Guardiola à Manchester City prend également de l'ampleur jour après jour en Espagne. Très discret dans les médias, La Pulga a accordé une interview exclusive pour La Sexta. Interrogé à propos des entraîneurs qui l'ont marqué, il a été particulièrement élogieux envers deux d'entre eux.

« Pep a quelque-chose de spécial. Il vous fait voir les choses d’une certaine façon, sa façon de préparer les matches défensivement et offensivement, il vous dit exactement comment sera le match, comment vous devez attaquer pour l’emporter. J’ai eu de la chance de passer du temps avec Guardiola et Luis Enrique, les deux meilleurs. Ils m’ont fait grandir très vite footballistiquement et tactiquement avec ce qu’ils m’ont appris » a répondu l'Argentin. Si Luis Enrique est à la tête la sélection espagnole et ne pourra donc plus diriger Lionel Messi pour le moment, la situation de Pep Guardiola est différente. Ensemble à Barcelone entre 2008 et 2012, les deux hommes pourraient se retrouver à Manchester City l'an prochain. Véritable supporter du Barça, Pep Guardiola avait déclaré il y a quelques semaines que Messi devait terminer sa carrière dans son club de toujours. Cependant, si une opportunité existe de recruter le numéro 10, il n'hésitera pas.