Esp ‍: Le Real Madrid fait vomir Walid Acherchour

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Les dernières minutes de la finale de Copa Del Rey entre le FC Barcelone et le Real Madrid ont été particulièrement tendues. L'attitude des Merengue, lesquels ont récolté trois cartons rouges au bout du bout, a mis en rogne Walid Acherchour.

Cette finale de la Copa Del Rey 2025 aura été tristement marquante pour le football espagnol. La veille du match, Ricardo De Burgos Bengoetxea, désigné par la RFEF pour arbitrer la rencontre, s'était plaint en pleurs des coups de pression récurrents de Real Madrid TV sur le corps arbitral espagnol. Le scandale éclate alors, les Merengue ne se rendent pas en conférence de presse et publient un communiqué à charge contre l'arbitre basque. C'est dans ce contexte que s'est lancé ce troisième Clasico de l'année. Au terme d'un match rocambolesque, le FC Barcelone l'a emporté (3-2) au bout des prolongations. Une finale également marquée par le comportement répréhensible d'Antonio Rüdiger, exclu et prêt à jeter une poche de glace sur l'arbitre. Pour Walid Acherchour, le Real Madrid aurait dû se faire petit.

« On est chez les fous ! »

« L'arbitre n'a pas donné le pénalty pour le Barça sur Valverde. Il n'a pas donné le carton rouge sur Tchouaméni. Plus tard dans la rencontre, il n'aura même pas été checker le pénalty sur Ferran Torres en allant voir celui sur Raphinha, et ils pètent les plombs sur l'arbitrage ? Mais on est chez les fous ! C'est pas possible de raisonner comme ça. Avec tout ce que tu as fait sur le week-end, tout ce qu'il s'est passé sur le terrain, tu as perdu à la loyale. Même pas, car normalement, tu aurais dû perdre encore plus facilement. Et tu ne sers pas la paluche aux mecs en disant 'bon les gars, on va se faire tout petits' ? », a scandé Walid Acherchour sur le plateau de Winamax TV.

La sphère médiatique s'accorde en effet à dire que le Real Madrid n'a pas du tout été lésé par l'arbitrage du soir, bien au contraire. Quoi qu'il en soit, ce match partait d'office très mal vu le contexte dans lequel le coup d'envoi a été donné.