Eric Bailly libéré de son contrat par le Bekistas

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le Besiktas a officialisé l'accord à l'amiable trouvé pour libérer Eric Bailly de son contrat. Le défenseur international ivoirien, prêté la saison passée par Manchester United à l'Olympique de Marseille, n'a pas donné satisfaction au club d'Istanbul et il est désormais libre de s'engager où il le souhaite.