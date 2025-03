EL ‍: Clément Turpin excommunié à Rome

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Malgré son avance d’un but face à l’Athletic Club, l’AS Roma a totalement perdu le contrôle du match retour après l’expulsion de Mats Hummels. Pour la presse romaine, Clément Turpin n’a pas été du tout à la hauteur.

A l’occasion du match retour de ce huitième de finale de la Ligue Europa entre l’Athletic Club et l’AS Roma, l’UEFA avait désigné le tandem Clément Turpin - Jérôme Brisard, le premier au sifflet et le second à la VAR, pour arbitrer la rencontre. Dans un contexte tendu entre le football français et son arbitrage, c’était l’occasion pour eux de prendre un peu l’air en arbitrant un match européen. Finalement, l’Italie n’en gardera pas un excellent souvenir. A la 11e minute, Turpin prend la décision d’adresser directement un carton rouge à Mats Hummels pour une faute alors que Maroan Sannadi partait vers le but. Il n’y a pas à dire, ce choix de l’arbitre français a fait grincer des dents la presse romaine. D’autant qu’à 10 contre 11, les hommes de Claudio Ranieri n’ont rien pu faire et ont laissé passer leur qualification.

Turpin fautif, la presse italienne dénonce

« Faute de Turpin », titre ce vendredi 14 mars au matin le Corriere dello Sport. Agacé par l’arbitrage de la soirée, le quotidien sportif italien va même plus loin au coeur de son article. « Clément Turpin et ses manches toujours portées à mi-bras, été comme hiver, a fortement influencé le jeu de San Mames. Le carton rouge de Hummels suscite des discussions, d'autant plus qu'il s'agissait d'une erreur assez claire, que la VAR aurait dû corriger. Comment une occasion de but claire pourrait-elle se produire à 40 mètres du but ? », s’interroge Edmund Pinna, le journaliste à l’origine du papier.

Ce n’est d’ailleurs pas tout. Outre le carton rouge qu’il ne comprend pas, le Corriere dello Sport se questionne aussi sur le pénalty accordé à la Roma en toute fin de match. Pourquoi la faute de Gorosabel sur El Shaarawy ne vaut-elle qu’un jaune et non un rouge ? Un match qui a valu à Clément Turpin la note de 4 par le quotidien sportif italien.