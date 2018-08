Dopage : Samir Nasri finalement suspendu jusqu'en 2019 !

Dans : Foot Europeen.

Suspendu dans un premier temps pour six mois en raison d'une perfusion de vitamines effectuée aux Etats-Unis et qui avait été dévoilée via les réseaux sociaux, Samir Nasri ne pourra finalement rejouer au football en compétition que le 1er janvier 2019. En effet, ce mercredi soir, l'UEFA a annoncé que la peine de l'ancien joueur de l'OM, d'Arsenal et de Manchester City, pour ne citer que ces clubs, avait été alourdi et passait de 6 à 18 mois. Cependant, l'instance européenne du football a précisé que Samir Nasri pourra reprendre l'entraînement en novembre prochain. Il lui faudra d'ici là trouver un club, puisqu'il a quitté en début d'année Antalyaspor.