Départ du Real, avenir, deux révélations de taille sur Zidane

Dans : Foot Europeen, Serie A, Liga.

Il y a quelques jours, Massimiliano Allegri confiait qu’il avait refusé le Real Madrid pour mieux rester à la Juventus Turin afin d’aller chercher la victoire finale en Ligue des Champions. Dans le sens inverse, Zinedine Zidane pourrait bien lui succéder au sein de la Vieille Dame. Sans club depuis qu’il a claqué la porte du Real Madrid, « ZZ » a prévu de prendre une année sabbatique, et devrait s’y tenir. Mais la saison prochaine, Allegri est annoncé en fin de ce cycle et pourrait donc céder sa place. Et pour El Mundo, la venue de Zidane, ancien joueur de la Juventus, sur le banc du club piémontais, s’inscrira dans la suite logique.

Dans ce même article, le quotidien espagnol effectue également une révélation de taille, expliquant que c’est simplement cette troisième victoire de rang en Ligue des Champions qui a poussé le Français à stopper. Ainsi, si jamais les Merengue n’avaient pas décroché la timbale, le coach tricolore aurait continué une saison de plus, pour le challenge de la reconquête. Des informations qui correspondent à l’état d’esprit de Zidane, qui avait fait savoir qu’il fallait du sang neuf pour continuer à gagner, et garder la motivation au plus haut niveau. Une motivation qu’il pourrait donc retrouver avec la Juventus, qui cherche à conquérir le Graal européen depuis 1996, soit l’année précédent son arrivée en tant que joueur chez les Bianconeri.