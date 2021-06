Cristiano Ronaldo attaqué ! Chaude ambiance !

Dans : Foot Europeen.

Le Portugal ne conservera pas le titre gagné en 2016 en France, et pour Cristiano Ronaldo c'est une saison effroyable qui vient de se terminer. Le déclin a probablement commencé pour CR7, mais sur les réseaux sociaux ça s'excite.

Nul ne le sait encore, mais il semble probable que Cristiano Ronaldo a joué dimanche soir face à la Belgique son dernier match dans un Euro. Et s’il ne fait aucun doute que CR7 sera présent lors du Mondial 2022 au Qatar, si le Portugal se qualifie, on assiste cependant au crépuscule d’un dieu du football. Malgré ses 5 buts, dont 2 contre la France, l’attaquant portugais n’a pas évité l’élimination face à la Belgique, et ce lundi la presse européenne ne peut que constater que Cristiano Ronaldo en a fini avec une année durant laquelle il a enchaîné les déceptions avec la Juventus et avec le Portugal. Plusieurs médias évoquent une « Annus horribilis » pour CR7 en référence à l’expression utilisée par la reine d’Angleterre pour qualifier l’année 1992. Il est vrai que cette année, Cristiano Ronaldo n’a pas empêché le fiasco de la Juventus à la fois en Ligue des champions, mais également en Serie A où la Vieille Dame a laissé filer le titre à l’Inter après avoir décroché neuf couronnes consécutives. Pour celui qui rêvait ouvertement d’un sixième Ballon d’Or, c’est évidemment un gros échec.

Cependant, au sein des supporters les plus acharnés de la star portugaise, on ne tombe pas dans la déprime et aux critiques sur CR7 on oppose des chiffres. « L’Annus horribilis de Cristiano Ronaldo c’est Vainqueur de la Coupe d'Italie, Vainqueur de la SuperCup d’Italie, meilleur buteur de Serie A avec 29 buts, Juventus : 36 buts en 44 matchs et Portugal : 10 buts en 14 matchs », « 36 buts avec la Juve, 10 avec le Portugal, meilleur buteur de l'histoire, record de but en Europe, pas mal pour une année horrible », les fans de Cristiano Ronaldo se déchaînent suite à ces critiques, et parfois dans des termes moins courtois, preuve que CR7 ne laissera jamais indifférent.