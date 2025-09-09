ICONSPORT_261994_0075
Cristiano Ronaldo lors d'Espagne - Portugal en Ligue des Nations

Cristiano Ronaldo égale un époustouflant record

09 sept. , 22:16
Nathan Hanini
Vainqueur avec la manière face à l’Arménie samedi dernier, le Portugal retrouvait la Hongrie ce mardi soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde. Cristiano Ronaldo a marqué et battu un nouveau record.
Ce mardi soir, le Portugal défie la Hongrie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Après une nette victoire face à l’Arménie (5-0), la Seleção poursuit sa quête vers la Coupe du monde. Le sélectionneur Roberto Martinez peut compter sur son capitaine et leader, Cristiano Ronaldo. Car, alors que son équipe était tenue en échec (1-1, le joueur de 40 ans a donné l'avantage aux siens sur penalty, et a égalé un record ce mardi soir du côté du Stade Ferenc Puskás. En inscrivant un doublé samedi dernier, le joueur d’Al Nassr avait porté son total de buts en phase éliminatoire d’une Coupe du monde à 38. Le record historique se situait à 39 et il était détenu par l’ancien attaquant du Guatemala Carlos Ruiz.
C. Ronaldo

C. Ronaldo

PortugalPortugal Âge 40 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs9
Buts8
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Déjà détenteur du record du nombre de buts en sélection (140 réalisations), Cristiano Ronaldo a donc gravé encore plus son nom dans l’histoire du football en rejoignant le Guatémaltèque, Carlos Ruiz avec 39 réalisations. Pour sa sixième phase de qualification pour une Coupe du monde, CR7 montre qu’il n’est pas encore cuit. À plus de 40 ans, l’ancien joueur du Real Madrid reste décisif pour sa nation avec pour ambition de participer à une nouvelle Coupe du monde, 20 ans après sa première participation en 2006. « C'est un gagnant. Il a toujours faim, pour devenir le meilleur, » a expliqué son sélectionneur Roberto Martinez en conférence de presse avant la rencontre. Son premier but en éliminatoire remonte à 2004 contre la Lettonie. Son éternel rival Lionel Messi est quant à lui à 36 réalisations. Sachant qu'il reste encore plusieurs matchs avant la fin des qualifications pour le Mondial 2026, Cristiano Ronaldo sera rapidement seul avec ce record.
Loading