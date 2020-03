Crise : Le Barça, le Real et l'Inter prêts à imposer une baisse des salaires !

Dans : Foot Europeen.

Confrontés à la crise sanitaire et à ses conséquences, les clubs européens tentent de trouver des solutions pour limiter les dégâts. L’une d’entre elles risque de ne pas plaire aux joueurs.

Alors que beaucoup espèrent retrouver les terrains le plus rapidement possible, une fois l’épidémie du coronavirus maîtrisée, des spécialistes estiment que la saison ne pourra pas se terminer avant la fin du mois de juin. Un mauvais scénario qui provoquerait l’arrêt de l’exercice en cours ainsi que d’énormes pertes financières. En effet, le média espagnol As indique par exemple que la Serie A pourrait perdre au moins 800 millions d’euros ! Ce serait une véritable catastrophe pour certains clubs qui ont déjà dépensé l’argent qu’ils pensaient recevoir en droits TV, alors que les diffuseurs risquent de suspendre les derniers paiements.

Dans ces conditions, les formations n’ont pas le choix, il faudra impérativement réduire les dépenses. Les clubs italiens ont déjà commencé à en discuter et envisageraient de réduire les salaires de leurs joueurs avec leur accord. C’est pourquoi l’Inter Milan aurait pris l’initiative de contacter d’autres clubs européens comme le Real Madrid et le FC Barcelone, d’accord sur le principe selon Il Giornale en Italie. L’idée serait de diminuer les salaires annuels de 30 %. Autrement dit, les clubs aimeraient priver leurs joueurs des salaires des quatre prochains mois ! Bien sûr, tout le monde préférerait éviter ce scénario en retrouvant le chemin des pelouses dans les prochaines semaines.